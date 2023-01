Antonela Roccuzzo est sortie se promener avec une personne très spéciale qui n’est pas Lionel Messi

Plusieurs jours se sont écoulés depuis qu’Antonela Roccuzzo et Lionel Messi sont arrivés en France après leurs mini vacances en Argentine, où le couple a passé Noël et le Nouvel An en famille. C’est pourquoi, après s’être reposés dans leur ville natale, ils ont entamé leur retour à Paris.

Après son arrivée en France, où Lionel Messi a rejoint le PSG, Antonela en a également profité pour sortir se promener avec une personne très spéciale. Le couple de l’attaquant argentin l’a montré à ses followers, qui ont commenté cette belle carte postale qu’Anto a partagée.

Antonela Roccuzzo a utilisé son compte Instagram pour télécharger une photo de son fils Ciro, le plus jeune de tous, qui l’a accompagnée lors d’une promenade dans les bois.

Antonela a profité du temps pendant lequel Messi s’entraîne pour sortir et profiter d’une ambiance différente, accompagnée de Ciro.

De cette façon, la photo a eu un grand impact et les followers d’Anto ont commenté la tendre image, qui est rapidement devenue virale.

Antonela, alors que Leo Messi continue de s’entraîner, en profite pour partager de bons moments avec ses enfants, bien que cette fois seul Ciro ait pu le voir.

Anto, qui avait fait la une des journaux à son arrivée en France pour la tenue qu’il portait, a de nouveau généré un impact après son apparition avec Ciro, le plus jeune fils du couple. Après la marche, la famille se prépare à aller soutenir Lionel Messi, qui revient jouer au PSG ce mercredi.

Lionel Messi de retour à la compétition

Après avoir été absent des courts pendant plus de 20 jours après la finale de la Coupe du monde le 18 décembre, Lionel Messi a été appelé par le PSG pour jouer ce mercredi en Ligue française.

De cette façon, Antonela et ses enfants se préparent déjà à encourager l’attaquant, qui aura une nouvelle fois des minutes.

C’est que Messi s’entraîne depuis plusieurs jours avec ses coéquipiers et a surpris l’entraîneur en montrant qu’il était très bien physiquement et impatient de revenir sur le terrain. Ainsi, l’attaquant aura des minutes ce mercredi, où Anto et sa famille l’encourageront également.