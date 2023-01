Antonela Roccuzzo est rentrée en France et a montré des photos de tendres retrouvailles

Antonela Roccuzzo et Lionel Messi sont de retour en France, après avoir passé Noël et Nouvel An à Rosario, en Argentine, ville natale de l’ attaquant et de sa compagne. C’est pourquoi après des vacances bien méritées, ils sont tous les deux revenus à Paris pour reprendre leurs habitudes.

C’est que Messi devait se présenter à nouveau pour s’entraîner avec le PSG, qui lui avait fixé une date de retour le 3 janvier. Ainsi, la famille a de nouveau voyagé en France et, à son arrivée, Antonela a montré de tendres retrouvailles avec quelqu’un de très spécial pour elle et pour toute la famille.

De retour chez elle à Paris, Antonela a mis en ligne une photo sur son compte Instagram avec son chien Abu, un caniche que Leo Messi lui a offert il y a quelques années et qui attendait la famille avec impatience. C’est ainsi qu’Anto a retrouvé son animal de compagnie, qui est à nouveau heureux.

C’est qu’Antonela s’est rendue au Qatar en novembre, ses animaux de compagnie étaient donc confiés à des membres de la famille de confiance, pendant l’absence de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo. C’est pourquoi après le retour en France, la famille a enfin pu retrouver ses animaux de compagnie.

De retour chez elle à Paris, Antonela a mis en ligne une photo sur son compte Instagram avec son chien Abu, un caniche que Leo Messi lui a offert il y a quelques années et qui attendait la famille avec impatience. C’est ainsi qu’Anto a retrouvé son animal de compagnie, qui est à nouveau heureux.

C’est qu’Antonela s’est rendue au Qatar en novembre, ses animaux de compagnie étaient donc confiés à des membres de la famille de confiance, pendant l’absence de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo. C’est pourquoi après le retour en France, la famille a enfin pu retrouver ses animaux de compagnie.

Il convient de noter qu’après la Coupe du monde, Anto et Messi ont rempli la tradition familiale, qui est de prendre quelques jours de vacances et de passer les vacances en famille et entre amis. A cette occasion, on a pu voir la famille Messi s’amuser avec Luis Suárez et sa famille, grands amis de l’attaquant.

Messi a repris l’entraînement

Après plusieurs jours de vacances et après avoir remporté la Coupe du monde, Lionel Messi a retrouvé l’entraînement du PSG, qui lui manquait déjà. L’attaquant est arrivé en France mardi avec Anto et ses enfants et est désormais disponible en équipe de France.

Après être arrivé avec Antonela et leurs enfants à l’aéroport de Paris, Messi a eu une journée de congé et le lendemain matin, il a de nouveau rejoint l’équipe, qui l’a très bien accueilli. De cette façon, Messi est prêt à rejouer.