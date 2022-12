Antonela Roccuzzo : combien coûtent les nouvelles montres de la femme de Lionel Messi ?

La fin de l’année approche et Shakira a déjà en tête ce que seront ses projets. Après avoir remporté la bataille judiciaire contre Gerard Piqué, la Colombienne n’attendrait pas que les vacances passent pour s’installer avec ses enfants à Miami.

Et c’est qu’après la fête de Noël et du Nouvel An avec Gerard Piqué, Milan et Sasha iront avec leur mère à Miami où ils commenceront 2023. Pendant ce temps, Shakira se détend en Cantabrie en profitant de la plage.

Mais Shakira a de plus grands projets. La Colombienne a confirmé qu’elle était en plein processus de création d’un nouveau projet musical qui arrivera à nos oreilles en 2023, et qu’elle est très excitée.

«Je pensais que l’album était terminé, mais chaque fois que je vais en studio pour peaufiner un couplet ou mixer une chanson qui est presque prête, je me retrouve avec de la nouvelle musique, parce qu’en ce moment je me sens créatif et j’ai l’impression que c’est un incroyable qui peut donner un sens aux choses», a expliqué Shakira à propos du nouvel album.

Sans aucun doute, de nombreux fans attendent avec impatience la nouvelle Shakira, qui a beaucoup brillé en 2022 avec des singles comme «Je vous félicite» avec Rauw Alejandro. Après tout ce qui s’est passé, allez-vous dédier de nouvelles chansons à Gerard Piqué ?

Shakira et sa demande en Cantabrie

Tout en appréciant le surf, la plage et la détente, Shakira a demandé à ne pas être impliquée avec son instructeur Gorka Ezkurdia, avec qui elle a été vue lors de son précédent voyage.

A cette occasion, on la voit seule, probablement à cause de toute l’exposition subie par Gorka, qui avait aussi été l’instructeur de Piqué dans le passé.