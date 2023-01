Antonela Roccuzzo : combien coûtent les chaussures que la femme de Lionel Messi a utilisées pour rentrer à Paris ?

Antonela Roccuzzo et Lionel Messi sont déjà à nouveau à Paris, car l’attaquant a dû reprendre l’entraînement avec le Paris Saint Germain. Le retour, c’est après des vacances bien méritées que la famille en a profité pour se détendre à Rosario, en Argentine, la ville natale du couple.

À l’arrivée à l’aéroport de Paris, certains détails ont attiré l’attention, notamment dans les vêtements d’Antonela. Ainsi, Anto n’est pas passé inaperçu, en pleine révolution due à l’arrivée de Lionel Messi pour rejoindre Paris.

Dans la tenue avec laquelle Antonela a décidé de voyager en France, des chaussures de la célèbre marque Louis Vuitton se sont démarquées, en bleu clair et blanc, d’une valeur de 1200 euros. C’est ainsi qu’Anto, au milieu de l’arrivée de l’attaquant au PSG, a lui aussi pris les flashes, devant ce look incroyable.

Antonela s’est démarquée ces derniers temps pour être toujours à la mode et créer des tendances avec des tenues qui sont devenues plus tard une tendance mondiale.

Cela n’a pas fait exception et les baskets qu’elle a décidé de porter sont rapidement devenues virales. Désormais, déjà en France avec Messi et ses enfants, Anto en profite pour se reposer.

Bien qu’Antonela et Messi aient pris quelques jours de vacances en Argentine, où ils ont célébré Noël et le Nouvel An, ils ont ajouté à la célébration d’avoir remporté la Coupe du monde.

Cela a beaucoup porté Antonela, qui profite désormais de sa maison, de ses enfants et des retrouvailles avec ses animaux de compagnie.

Quand Messi jouera-t-il à nouveau?

Après avoir repris l’entraînement, après un long voyage d’Argentine en France avec Antonela et ses enfants, l’attaquant aurait déjà une date pour retrouver les terrains de jeu.

Le PSG a besoin de lui pour continuer à être le leader de la Ligue française, après la défaite lors du dernier match.

Ainsi, Lionel Messi jouerait à nouveau avec le PSG le 11 janvier, lorsque l’équipe de France recevra Angers pour la 18e journée de championnat de France. Ainsi, Messi profite de ces journées pour se réhabituer à l’heure parisienne, avec Anto et ses enfants.