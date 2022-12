Antonela Roccuzzo : c’est le style de vie de l’épouse de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo a été l’un des principaux soutiens de la carrière de Lionel Messi. Nous partageons le style de vie de la femme de l’Argentine.

Lionel Messi est champion du monde ! Ce 18 décembre, le footballeur du PSG a remporté le troisième championnat de son pays avec l’équipe nationale argentine.

Après s’être rapproché en 2014, l’Argentin a finalement obtenu le titre international qu’il attendait et est maintenant considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire du sport.

Cependant, arriver ici n’a pas été facile, puisque Messi a dû surmonter plusieurs obstacles pour remporter la Coupe du monde, toujours accompagné de sa famille, principalement sa femme, Antonela Roccuzzo, qui a été son principal soutien tout au long de sa carrière. C’est pourquoi nous partageons avec vous son mode de vie.

Qui est Antonela Roccuzzo ?

Antonela est née le 26 février 1988 à Rosario, en Argentine. Actuellement, elle a 33 ans et est l’épouse de l’attaquant argentin Lionel Messi depuis 2017, bien que les deux soient ensemble depuis 2009.

Antonela a fréquenté l’université de son pays natal. Il a commencé à étudier la dentisterie, mais est ensuite passé à la communication sociale. Quelque temps plus tard , il a déménagé à Barcelone pour vivre avec Messi.

Compagnon pour la vie

Alors qu’ils étaient encore enfants, ils se sont rencontrés grâce à Lucas Scaglia, l’un des amis d’enfance de Leo et cousin d’Antonela.

Cependant, leur relation est née en 2007 lorsque Messi est retourné à Rosario pour montrer son soutien à Antonela après la mort d’un de ses amis dans un accident de la circulation.

Cependant, leur relation est restée privée pendant plusieurs années jusqu’en 2009, lorsque Messi a mentionné qu’il avait une petite amie.

Plus tard, Antonela a déménagé à Barcelone pour être avec Messi et depuis lors, elle est sa partenaire de vie et l’a accompagné à travers les bons et les mauvais moments de sa carrière.

La vie de famille

Messi et Antonela ont trois enfants : Thiago, né en novembre 2012 ; Mateo, né en septembre 2015, et Ciro, né en mars 2018. Roccuzzo partage régulièrement des photos de ses enfants sur son compte Instagram, où il compte plus de 14,2 millions de followers.

Antonela Roccuzzo, le grand soutien de Leo Messi

Antonela continue d’être l’une des plus grandes supportrices du footballeur, puisqu’elle assiste à la plupart des matchs de la star argentine avec ses enfants. De plus, sur les réseaux sociaux, il affiche toujours son soutien à Messi.

Temps libre

En plus d’être avec sa famille, Antonela en profite aussi pour partager son temps libre avec des amis, cuisiner, faire de l’exercice ou être à la maison en train de regarder une série ou un film.