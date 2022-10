Antoine Griezmann lâche le morceau : «Jai vu Zidane, Benzema et Henry mais le plus doué de l’équipe de France…»

Celle de Jaca a partagé sur Instagram tous les détails de la décoration qu’ils ont choisie cette année pour passer une nuit de terreur avec leurs enfants.

Halloween est célébrée le 31 octobre, une fête qui a déjà lieu dans une grande partie du monde et qui n’a pas d’origine confirmée, mais on pense qu’elle a été influencée par différentes coutumes et croyances populaires à travers l’histoire.

Petits et grands profitent d’une nuit différente, quelques heures où des costumes terrifiants inondent les rues et des décorations avec des citrouilles, des squelettes, des sorcières et des fantômes forment une décoration reconnaissable dans les maisons des plus friands de la Toussaint.

Georgina et Cristiano, toujours prêts à exaucer tous les souhaits de leurs enfants, ont déjà décoré leur maison à Manchester et Jaca s’est chargé de la partager avec leurs followers sur Instagram.

A cette occasion, le couple médiatique a jeté la maison par la fenêtre et à l’ intérieur de leur manoir, vous pouvez voir des crânes avec des yeux illuminés d’une couleur rouge «terrifiante», des sorcières presque grandeur nature également avec des orbites illuminées, de gigantesques citrouilles dispersées dans différentes parties de la salle et aussi une horloge macabre à côté du piano de la famille.

Certains de ces éléments ont été battus sans pitié par Alana Martina, qui ne manquait pas d’un costume de squelette. Mateo, pour sa part, a opté pour le moment pour porter les couleurs de Manchester United, même si je suis sûr que lundi prochain nous le verrons déguisé.

Georgina a également montré l’extérieur de la maison, où ils n’ont pas ménagé leurs ressources pour décorer la porte d’entrée.

Un immense fantôme blanc contraste avec le noir de ladite porte, flanqué des deux côtés par toutes sortes d’objets tels que des bougies, des citrouilles, des feuilles, des squelettes, des pierres tombales et même le cercueil occasionnel. Les plus souriants, Eva, Alana Martina et Mateo ont posé en saluant leur mère.

Une tradition pour la famille de Cristiano et Georgina

Halloween est célébré chaque année chez le footballeur et l’influenceur et ils s’en vantent toujours sur les réseaux sociaux.

En 2018, nous les avons tous vus habillés d’horribles masques de clown ou de Jason, en 2019, le joueur a surpris avec un costume de clown au-dessus d’un autre, tandis que l’année dernière, ils ont choisi de profiter d’un parc d’attractions en costume complet. Alana ressemblait à un squelette, et Mateo a alors opté pour son costume de Batman.