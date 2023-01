Antoine Griezmann : la raison pour laquelle le français a teint ses cheveux en rose (photos)

Le footballeur de l’Atlético de Madrid est apparu avec un nouveau look lors du match contre Elche et a accumulé trois passes décisives lors des deux derniers matchs.

Antoine Griezmann a été l’un des hommes les plus remarquables de l’Atlético de Madrid ces derniers jours avec trois passes décisives lors des deux victoires des hommes de Simeone contre Elche et Oviedo.

Le Français a réalisé une belle Coupe du monde avec l’équipe de France. Et si quelqu’un doute qu’Antoine soit vraiment heureux ou non, jetez un coup d’œil au look saisissant et coloré qu’il porte dans ses cheveux, un détail qui, comme il l’a lui-même expliqué, répond à son bonheur dans une certaine situation organiser.

«Avec mes coupes de cheveux, vous pouvez voir si je suis vraiment heureux ou non», a-t-il expliqué dans une interview pour les chaînes officielles du club. «Depuis tout petit je suis comme ça, les looks, les couleurs… Au final je dis toujours que c’est là qu’on peut dire que je suis heureux», renchérit Griezmann, qui affirme se sentir «libre, avec des jambes» bon esprit et avec tout parfait et pour jouer «mon meilleur football»

Le footballeur français est apparu pour le match contre Elche avec ses cheveux teints d’une couleur rose éclatante, mais ce qui est vraiment curieux, c’est que cette élection est née d’un vote familial.

«Le choix était bleu ou rose. Nous avons trois filles à la maison, nous ne sommes que deux garçons et le rose a gagné», a-t-il avoué en riant.

D’après les mots d’Antoine, on a l’intuition que lors du vote effectué chez lui à Madrid, le résultat était de 3-2 : Erika Choperena et ses filles Mía et Alba ont voté pour le rose, tandis que Griezmann et le petit Amaro ont opté sans bonne chance avec le bleu.

«Qui m’explique cela ?

Erika Choperena, la femme d’Antoine, a montré il y a quelques jours une image surprenante du footballeur sur les réseaux sociaux. «Qui m’explique cela ?» se demandait la Basque.

Sur la photo ci-jointe, vous pouviez voir le joueur de l’Atlético avec ses cheveux roses et un sweat-shirt de la même couleur sur un panneau indiquant «électricité», un mot que Choperena a également ajouté avec deux cœurs.