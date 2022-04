Antoine Griezmann fait fureur parmi ses fans avec ces incroyables baskets

Malgré le fait que sa situation actuelle ne soit pas la meilleure, Antoine Griezmann est toujours l’un des footballeurs les plus influents de France, car, en plus d’avoir une carrière internationale exceptionnelle, le joueur se distingue également par être très charismatique et pour capter les fans avec sa personnalité.

Antoine s’est toujours distingué par son humilité, son farceur et un peu excentrique, trois vertus qui, en plus de l’aider à s’intégrer très bien dans les vestiaires, génèrent également un avantage économique non négligeable, puisque certaines des marques les plus importantes au monde prennent profitez de lui à votre image avec des campagnes publicitaires incroyables.

Antoine Griezmann est, avec Neymar et Luis Suarez, l’un des athlètes les plus importants de la marque allemande Puma, ce qui en fait des chaussures très frappantes qui le font se démarquer sur le terrain grâce à leurs conceptions aérodynamiques aux couleurs saisissantes qui, dans la plupart cas, ils finissent par être un best-seller.

Le joueur de l’Atlético de Madrid porte actuellement Puma Ultra 3.4 dans différentes versions de couleurs. Cependant, son parrainage avec la marque ne se limite pas aux bottes, car dans son quotidien, il possède également des baskets pratiques CA Pro Classic, dont la valeur est à la portée de tous les budgets, selon le modèle et la combinaison de couleurs, son prix est entre 60 et 90 euros.

Antoine Griezmann est accro aux mèmes

Laissant de côté la question des chaussures, Antoine se distingue également pour être l’âme du vestiaire, car il a toujours une blague ou un commentaire amusant pour faire sourire ses coéquipiers, cependant, cette situation devient souvent incontrôlable, car le Français fait des téméraires utilisation des groupes WhatsApp.

D’après les révélations de son partenaire Marcos Llorente, Antoine Griezmann est accro aux mèmes et les partage habituellement dans tous les groupes de l’Atlético de Madrid sans tenir compte des époques ni des contextes. En fait, à plus d’une occasion, il a partagé du contenu risqué.