Antoine Griezmann avoue : «Jai vu Zidane, Benzema et Henry mais le plus doué de l’équipe de France est…»

«Le footballeur le plus doué ?» était l’une des questions posées à Antoine Griezmann lorsque, dans une dynamique avec la chaîne Soccer Stories-Oh My Goal, on lui a demandé de parler des meilleurs footballeurs qu’il ait jamais joués et affrontés jusque-là. dans son parcours professionnel. Et le champion du monde a surpris par sa réponse pour deux raisons.

D’abord parce qu’il ne pouvait pas rester avec un seul joueur. Et puis parce qu’il a fini par opter pour deux footballeurs avec qui il a passé plusieurs années à partager en équipe de France. Ses élus étaient Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

«Le footballeur le plus doué ? Je dirais que c’est entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Ils ont beaucoup de qualité», a conclu l’actuel attaquant de l’Atlético de Madrid, dans des propos (2019) partagés sur la chaîne YouTube Oh My Goal.

Mbappé a eu plus de régularité et de constance, mais Dembélé, étant en bonne forme physique, est aussi un danger très important pour n’importe quelle équipe. C’est quelque chose de très remarquable qu’après tout ce qu’il a vu dans l’élite, Griezmann leur dédie un éloge si particulier.