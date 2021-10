Antoine Griezmann annonce une mauvaise nouvelle

Antoine Griezmann fait une annonce ; l’arrêt de son équipe esport. Au lendemain de la victoire des Bleus en Ligue des nations, le Français a publié un communiqué.

Au lendemain d’une soirée pleine de joie, Antoine Griezmann a fait part d’une nouvelle beaucoup moins agréable ce lundi. Le vainqueur de la Ligue des nations 2021 a indiqué «l’arrêt momentané de toutes (ses) activités liées à l’esport«. Un coup dur pour le joueur tricolore et son frère qui avaient lancé leur propre structure au tout début de l’année 2020.

Pour expliquer cette mise en pause, Grizi Esport a publié un communiqué dans lequel elle invoque «le contexte actuel entourant le secteur ainsi que (ses) très nombreuses fins de contrats» avec ses joueurs.

Ces derniers passent de fait «free agent à compter d’aujourd’hui (mardi)». Le communiqué remercie ensuite «les membres de la structure» ainsi que «toutes les personnes qui (les) ont suivis«. Un au revoir qui ressemble sérieusement à un adieu.

Fous de jeux vidéo, Antoine Griezmann et son frère s’étaient lancés dans l’aventure esport en janvier 2020 et avaient réussi à attirer quelques beaux noms. La crise du Covid-19 et ses conséquences économiques auront finalement poussé le duo fraternel à stopper son projet bien plus tôt que prévu.