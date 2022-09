Ansu Fati : le montant pour lequel le FC Barcelone accepterait de vendre l’attaquant

Il a joué avec les deux au FC Barcelone, et les a affrontés tous les deux. Yaya Touré est une voix autorisée pour parler de Lionel Messi et Ronaldinho Gaúcho. Et bien qu’ils soient tous les deux des magiciens légendaires, le polyvalent africain reste avec le génie argentin.

Il y a quelques années, alors que l’Ivoirien évoluait encore à Manchester City, Rio Ferdinand l’avait interviewé. Et l’ancien défenseur de Manchester United lui a directement demandé qui était le meilleur entre Lio et Dinho. La réponse? Des joueurs énormes, mais Messi est un GÉNIE TOTAL.

«Wow… ce sont tous les deux de grands joueurs, de grands joueurs, pour être honnête. Mais Messi est une sorte de génie. Messi est trop bon, trop. Jouer avec lui est fantastique, mais jouer contre lui est le pire», ont déclaré Yaya à Rio lors d’un chat pour BT Sport.

L’anecdote des pailles : «Messi… est brillant, incroyable. Lui et Ronaldinho le sont. Messi et Ronaldinho c’est pareil, ils te disent : «Si tu t’approches trop, fais attention à moi, je le mets entre mes jambes et j’y vais». C est tres rapide. Il peut changer d’avis très rapidement.»