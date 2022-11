Ansu Fati a refusé de jouer pour le Portugal : «Je ne sais même pas parler portugais…»

Ansu Fati a été l’une des surprises promues par Luis Enrique dans l’équipe pour représenter l’Espagne à Munidal’2022.

Désormais, selon le père du joueur de Barcelone, Ansu Fati a également eu l’opportunité de jouer pour… le Portugal. La révélation a été faite ce lundi, aux micros de Carrusel Deportivo.

Ansu aurait pu choisir de jouer pour le Portugal. On nous a proposé la nationalité. Il m’a dit : «Papa, comment vais-je jouer pour le Portugal si je ne sais même pas parler portugais ? Tu m’as amené en Espagne et je ‘Je reste parce que j’ai ma vie ici et mes amis’», a révélé Bori Fati.

Le père d’Ansu Fati a également assuré que la blessure au genou était plus que terminée et que son fils était apte à disputer la Coupe du monde 2022.