Annonce imminente : la signature de Xavi au Barça attendue dans quelques heures

Les choses se précisent, le banc catalan trouve peu à peu son nouveau locataire. Selon Mundo Deportivo, les pourparlers entre le FC Barcelone et Al Sadd sont sur la bonne voie à Doha et tout indique que l’annonce officielle aura lieu ce vendredi.

Les pourparlers entre le FC Barcelone et Al Sadd avancent bien. Comme l’a indiqué Mundo Deportivo, le club espère clôturer ce vendredi la signature de Xavi Hernández comme nouvel entraîneur du Barça en remplacement de Ronald Koeman.

Xavi a mené son dernier match lors du match nul d’Al Sadd contre Al Duhail mercredi. Après l’affrontement, une rencontre a eu lieu à Doha entre les dirigeants d’ Al Sadd , ceux du Barça ( Rafa Yuste et Mateu Alemany ) et les agents de Xavi ( Arturo Canales et Fernando Solanas ).

Il n’y a pas eu d’accord pour clôturer le départ du Catalan du leader de la Ligue qatarie, où il a un contrat jusqu’en 2023 et une clause de 5 millions d’euros. Mais les pourparlers ont continué aujourd’hui avec la plus grande discrétion possible de toutes les parties. L’optimisme demeure et c’est une question d’heures. Xavi Hernandez pourrait être annoncé comme le nouvel entraîneur du Barça d’ici demain.