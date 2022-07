Annonce imminente : accord scellé entre Jules Kounde et le Barça

Shakira passe un mauvais temps. Après sa séparation avec Gerard Piqué s’ajoute désormais la confirmation qu’il devra passer par le tribunal de Barcelone pour être jugée pour fraude fiscale. Mais la chanteuse clame son innocence et refuse tout accord avec le parquet espagnol dans le but de laver son image.

L’artiste colombienne a été accusée de quatre délits contre le Trésor public, dans lesquels elle aurait fraudé 14,5 millions d’euros entre 2012 et 2014, années au cours desquelles elle aurait tenté de faire croire à l’agence qu’elle ne vivait pas en Espagne. Depuis que les faits sont connus, l’équipe juridique de Shakira a été en contact avec le parquet, essayant de parvenir à un accord pour que la peine ne soit pas si sévère.

Cependant, et malgré les négociations intenses, les parties ne sont pas parvenues à un accord et les avocats de Shakira ont communiqué leur décision de rejeter ce qu’ils proposaient et par conséquent, d’aller en justice. Dans une déclaration de l’équipe qui représente l’ex-partenaire de Piqué, les avocats révèlent que Shakira veut «laisser la question entre les mains de la loi, avec la tranquillité d’esprit et la confiance que la justice lui donnera raison».

Malgré tout, jusqu’au jour même du procès, les deux parties ont pu poursuivre leur tentative de parvenir à un accord et éviter ainsi de ternir l’image de Shakira. Ses représentants légaux ont rappelé que, malgré le fait que le parquet a toujours opté pour une voie médiane, la chanteuse est très sûre de son innocence.

Même si, a priori, Shakira devra passer en jugement, la chanteuse a déjà versé 17,2 millions d’euros au fisc, à titre d’amende et d’intérêts correspondants. C’est pourquoi, selon les mots de ses avocats, «depuis de nombreuses années, il n’y a pas de dette en suspens auprès du Trésor».