Angleterre : mauvaise nouvelle pour Phil Foden

Le gain facile, voilà où cela peut conduire. Cette histoire est la confession d’une jeune dame qui a expliqué qu’un couple blanc l’a drogué pour laisser leur chien coucher avec elle.

«J’ai été mise en contact avec un couple blanc à Biétry. Tout se passait bien car dans nos premières rencontres, c’est avec le monsieur que je couchais, en présence de sa femme qui se masturbait de son côté en nous voyant faire l’amour.

Quelques semaines plus tard, elle s’est jointe à nous et nous faisions l’amour à trois. Cela ne me dérangeait pas car ils me donnaient beaucoup d’argent et personne dans mon entourage ne savait comment je faisais pour avoir tout cet argent. Mes parents étant pauvres, c’est pratiquement moi qui subvenais aux besoins de la famille et qui scolarisais mes trois frères et sœurs.

Un soir, lorsque je me suis présentée à notre rendez-vous, j’ai été bien reçu par le couple qui m’a même offert un verre de jus de fruits que j’ai bu sans me poser de question.

Par la suite, je ne sais pas ce qui s’est passée. Mais lorsque je suis revenue à moi-même, j’ai vu le chien du couple étendu juste à mes côtés, dans une posture bizarre. Lorsque je me suis rendue dans la douche pour me nettoyer, j’ai compris que quelque chose s’était passé».