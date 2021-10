Angelina Jolie sublime : la star en vacances en Europe avec ses enfants (photos)

Chan Kong-sang, mieux connu sous le nom de Jackie Chan, n’a pas eu une vie facile. Ses parents ont essayé de le vendre au médecin qui les a assistés à l’accouchement car ils n’avaient pas assez de ressources pour le subvenir aux besoins. Son enfance est également très pauvre à Hong Kong, mais son arrivée à l’école d’opéra de Pékin fait ressortir son immense talent.

À tout juste sept ans, il monte sur scène, découvrant sa passion pour les arts martiaux, et seulement un an plus tard il fait ses débuts dans le monde du cinéma. Un endroit où il a commencé à être le protagoniste à l’âge de 18 ans et avec un charisme que très peu d’acteurs ont.

Il a travaillé comme cascadeur pour Bruce Lee et était également proche du cinéma érotique. Cependant, son étape la plus critique est venue dans les années 90 avec des films comme «Rush Hour», bien qu’elle ait également brillé par la suite avec d’autres films tels que «Karate Kid 2».

Gaspillages, infidélités et enfants gênants

Avec la célébrité est venu l’argent, et avec l’argent une période de débauche, des dépenses sans fin pour des prostituées, des jeux et des articles de luxe, comme des voitures de sport qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool, comme il l’a lui-même raconté dans ses mémoires, parus en 2018. sous le titre «Ne jamais grandir».

«Nous avions une mentalité à court terme, ce qui impliquait de dépenser tout notre argent de manière imprudente et imprudente. Je me souviens que dans ces années-là je transportais beaucoup d’argent car, après avoir vécu dans la pauvreté, l’argent me donnait un faux sentiment de sécurité», il avoué.

Personnellement, il n’a pas eu beaucoup de chance non plus, et le fait est que sa relation avec sa femme, Joan Lin, ne s’est pas bien passée non plus, car il en est venu à penser qu’elle était une chercheuse d’or, et en 1982, il a libéré son fils Jaycee -qui était encore un bébé- contre le sol au milieu d’une explosion de rage.

Jackie Chan a également été infidèle à plusieurs reprises, mais la plus notoire était avec la présentatrice Elaine Ng Yi-Lei, avec qui il a eu une fille, Etta Ng, qui a dénoncé il y a trois ans qu’il vivait dans la rue avec sa petite amie, traversant également ses parents homophobes. Quant à Jaycee, il a été arrêté et emprisonné pour possession et usage de drogue .

Mais tout n’a pas été mauvais dans la vie de l’acteur, comédien et homme d’affaires, et c’est qu’il a à son actif plus de 200 films, avec des cassettes plus mémorables, certaines étant diffusées encore aujourd’hui. En tant qu’homme d’affaires, il ne va pas mal non plus, et on estime qu’il a une valeur nette d’environ 400 millions de dollars.

Que fais tu aujourd’hui?

Quant au présent de Jackie Chan, il est toujours plongé dans l’univers du cinéma. Ses 67 ans ne sont pas un obstacle pour lui, bien qu’il ne puisse pas faire d’arts martiaux, il peut continuer à faire des films d’action.

En 2019, il a coïncidé avec Arnold Swarzenegger dans ‘Le mystère du dragon’, et seulement un an plus tard, dans ‘Vanguard’, il a eu un accident qui lui a presque coûté la vie , et c’est qu’il a failli se noyer dans une scène d’action.

Il est resté sous l’eau pendant presque une minute sans sortir la tête. Tout cela après, lors d’une scène de poursuite, son véhicule a heurté un rocher et s’est renversé, tombant à l’eau.

«Cette nuit-là, en prenant une douche, je me suis souvenu de l’incident, je me suis soudainement senti terrifié et j’ai commencé à trembler. J’ai pensé que j’aurais pu facilement mourir», a-t-il alors déclaré.

L’acteur est devenu plus exquis sur ses nouveaux projets sur grand écran, mais il est certain qu’on le reverra, au moins, dans ‘Ride On’, une comédie qui a déjà commencé son tournage. Un film dans lequel l’acteur incarnera un artiste martial décadent nommé Lao Luo, qui est aussi très attaché à son cheval.