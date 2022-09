Angelina Jolie poursuit Brad Pitt pour plus de 250 millions d’euros, voulait «voler» le vignoble français

L’actrice affirme que son ex-mari et ses partenaires ont pris le contrôle de la cave française en représailles à la procédure de divorce et de garde.

Six ans se sont écoulés depuis qu’Angelina Jolie et Brad Pitt ont entamé leur divorce, qui est toujours en cours et a fait beaucoup parler ces derniers mois, puisqu’il a récemment été annoncé que l’actrice avait déposé une nouvelle plainte contre le père de leurs enfants parce qu’il auraient pris le contrôle du domaine viticole qu’ils possédaient tous les deux et qu’ils avaient acquis lorsqu’ils étaient en couple.

Celui qui fut en son temps l’un des couples les plus admirés d’Hollywood poursuit devant les tribunaux une guerre qui ne s’arrête pas, non seulement pour la garde de leurs enfants, mais pour les biens qu’ils ont en commun.

Il semble que l’ancien couple se bat toujours bec et ongles pour Château Miraval , le château français où ils se sont mariés en août 2014.

Rappelons-nous qu’Angelina Jolie et Brad Pitt étaient ensemble depuis douze ans, jusqu’à ce qu’en 2016 ils demandent le divorce, une procédure judiciaire qui après six ans est toujours ouverte.

La nouvelle demande

Angelina a demandé une indemnisation de 250 millions d’euros pour les dommages , car selon Brad Pitt, il a dilapidé des millions de dollars liés à la cave.

La cave en question s’appelle Château Miraval et a été acquise en 2008, elle compte plus de 500 hectares et c’est l’endroit où ils ont célébré leur mariage en 2014, en plus les deux partagent 50 pour cent.

A son époque, le Château Miraval a été acheté pour plusieurs millions de dollars et, après plusieurs rénovations, se compose de 35 chambres, d’un spa, d’un jacuzzi, de salles de sport et d’un vignoble de 30 hectares dont les vignes sont utilisées pour la production de vin rosé. La cave gagne environ 50 millions de dollars par an.

«Une clause de silence» à Angelina Jolie

Le procès, qui a été déposé le mardi 6 septembre, détaille que Pitt a tenté d’utiliser l’importante participation financière de Jolie dans la cave pour la forcer à signer une «clause de silence» qui l’empêcherait de parler des circonstances qui ont conduit à leur divorce.

Et il y ajoute que Pitt a gaspillé des millions d’argent de l’entreprise sur des projets sans aucune justification commerciale, comme une piscine qui lui a coûté un million d’euros, la construction d’un seul escalier dans le château, qui a été reconstruit jusqu’à quatre fois plus tard que l’acteur n’était pas satisfait des trois premières tentatives et il a dépensé plusieurs millions pour la reconstruction de murs en pierre avec des maçons de Croatie.

Les documents allèguent que tous ces fonds ont été dépensés malgré l’objection de Jolie

Quant à la vente, «bien que Jolie n’ait pas été obligée de vendre à Brad Pitt, elle a proposé de lui vendre sa participation et a négocié avec lui pendant des mois. Nous sommes presque parvenus à un accord», détaille le procès.

«Pitt savait qu’une grande partie de la richesse et des liquidités de Jolie était liée à [sa participation dans la cave] et il a utilisé ce fait pour essayer de forcer Jolie à accepter ses conditions déraisonnables», poursuit-il.