Angelina Jolie montre sa flexibilité pour les femmes «ELLE» dans le tournage d’Hollywood

En tant que l’une des lauréates de ‘ELLE’s Women in Hollywood pour 2021, Angelina Jolie a tout mis en œuvre pour une magnifique séance photo, où elle flotte dans les airs et révèle sa flexibilité folle.

Angelina Jolie et ses camarades de casting d’Eternals ont été nommées quatre des femmes d’ELLE à Hollywood pour 2021. L’actrice et ses co-stars, Salma Hayek, Gemma Chan et Lauren Ridloff, ont chacune leur propre couverture ELLE pour l’honneur.

Pour la couverture d’Angelina, elle est nichée dans un hamac oscillant, la lumière du soleil se déversant sur son visage. Elle donne à la caméra un regard sensuel pour un gros plan absolument époustouflant.

La séance photo est devenue un peu plus compliquée à partir de là, car Angelina a montré ses talents de trapèze à l’aide de cordes suspendues. Elle prend diverses poses à travers les cordes, étirant ses jambes et ses bras loin dans chaque direction pour révéler une flexibilité impressionnante.

Cela semble également être facile pour Angie, car elle sirote du thé avec désinvolture tout en s’étirant dans l’un des plans. Dans son interview pour le magazine, Angelina s’est exclamée à quel point c’était génial de travailler avec trois co-stars féminines incroyables, ainsi que la réalisatrice, Chloe Zhao, sur Eternals.

«Souvent, en tant qu’actrice, vous êtes cette femme forte individuelle, ou vous avez une sœur», a expliqué Angelina. «Vous n’avez pas souvent cette famille où vous apprenez vraiment à connaître les femmes et à voir toutes les différentes forces.»

Elle a fait l’éloge de la «grâce et de l’élégance» de Gemma, de la «maternité et du pouvoir» de Salma et de la «connexion et de l’intelligence» de Lauren, tout en notant que les quatre femmes étaient totalement elles-mêmes sur le plateau.

«Peut-être qu’il y a quelque chose à cela – que les personnages n’étaient pas aussi éloignés [de nous-mêmes]», a-t-elle admis. «Je pense qu’il y a un secret que nous ne connaissons pas et que notre réalisatrice connaît, car si vous regardez ses films, elle choisit beaucoup de vraies personnes pour leurs rôles et cela façonne ses films.»

Angelina a également été ravie de voir à quel point tout le monde se soutenait les uns les autres pendant le tournage du film Marvel. «Il n’y avait pas d’ego», a-t-elle expliqué.

«Il n’y avait pas de temps pour ça, pas de place pour ça avec tout le monde. Cela fait partie de qui est Chloé. J’étais très attirée par l’idée qu’elle affronte Marvel parce que cela ne semblait pas évident. Ensuite, vous la rencontrez et vous comprenez son lien personnel avec l’univers cinématographique Marvel et son amour pour ce type de films – comment elle a grandi, ce qu’ils signifient pour elle – alors cela a beaucoup de sens. Je savais que quoi que ce soit, elle allait apporter quelque chose d’unique.