Angelina Jolie : le plus gros conseil beauté de l’actrice

Angelina Jolie est l’une des plus belles actrices du cinéma, quels sont ses secrets de beauté ? Il a des astuces très cachées mais d’autres aussi simples que fonctionnelles. Elle s’est démarquée par ses beaux traits félins avec de grands yeux clairs et des lèvres charnues, ses deux caractéristiques, mais le plus important est qu’elle n’a jamais paru surchargée de maquillage extrême ou de tenues extravagantes.

Elle est belle, cela ne fait aucun doute, mais elle a parlé dans très peu d’interviews de ses secrets pour rester si spectaculaire. Il a trois filles à qui il a essayé d’inculquer qu’au-delà de l’apparence physique, ce qui les rend belles, c’est leur esprit, leur intelligence et leur éducation.

Quant au maquillage, elle dit que ses filles, surtout Zahara, 13 ans, ont plus de choses qu’elle. Elle dit que son kit est assez «ennuyeux» avec juste du rouge à lèvres rose, de l’eye-liner et du mascara.

A 46 ans, son plus grand secret de beauté est le dermatologue. Elle a une peau éclatante toujours soignée par les conseils d’une experte vers laquelle elle s’est tournée depuis toute petite grâce à sa mère.

«J’ai eu le même dermatologue que lorsque j’avais onze ans. Elle s’appelle Rhonda Rand, ma mère m’y a emmenée pour la première fois quand j’ai eu ma première cicatrice quand j’étais enfant. Elle m’a montré l’importance d’être aussi naturelle que possible, ce qui m’a beaucoup aidé», a-t- il avoué dans une interview.

L’actrice française Marcheline Bertrand, sa mère, savait parfaitement que la beauté consistait à garder les choses aussi naturelles que possible, et elle n’était pas non plus une femme qui se maquillait beaucoup, sauf pour des occasions spéciales.

La dynastie Jolie a des traits très marqués donc il n’est pas nécessaire de mettre en avant une partie plus que l’autre, tout est plus beau naturellement.

Il n’a pas peur du passage des années et travaille depuis longtemps pour que cela se remarque le moins possible. Il a une grande ressemblance avec sa mère et c’est un aspect qu’il aime beaucoup.

«Quand je me regarde dans le miroir, je vois que je ressemble à ma mère et j’aime ça. Je vois aussi que je vieillis et j’aime ça, parce que ça veut dire que je suis en vie. Mais ce que j’aime le plus, ce n’est pas seulement l’apparence, c’est beaucoup plus Parce que je vois ma famille dans mon visage. Je vois mon âge.

Sans aucun doute, le meilleur secret de beauté que conseille Angelina Jolie est d’être le plus naturel possible et de miser sur la confiance en soi, l’intelligence et d’être séduisante sans trop se maquiller.