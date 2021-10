Angelina Jolie : l’actrice américaine a pris une énorme décision a propos de Brad Pitt

L’actrice a assisté à l’avant-première de son dernier film et les coordonnées du lieu de naissance de l’acteur n’étaient plus lisibles sur son bras gauche.

Angelina Jolie et Brad Pitt sont embourbés depuis cinq ans dans une procédure de divorce houleuse qui continue de faire parler d’elle et qu’il semble malheureusement qu’elle n’aura pas de fin, du moins à court terme, notamment pour une question clé comme la garde de cinq des six enfants qu’ils ont.

Cependant, l’actrice est déterminée à effacer toutes les traces de l’acteur, alors la dernière chose qu’elle a faite est de retirer le tatouage qu’elle portait sur son bras en son honneur.

La protagoniste de ‘Maléfique’ avait tatoué les coordonnées du lieu de naissance de son mari ainsi que celles de tous ses enfants : Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox.

Sept lignes en tout, la dernière étant celle destinée à Pitt et Shawnee, dans l’Oklahoma. En 2011, ce tatouage a suscité de nombreuses rumeurs et théories, beaucoup pointant du doigt la possibilité qu’ils pensaient adopter un autre enfant.

«Eh bien, s’ils savaient que c’est la latitude et la longitude, ils auraient rapidement deviné que c’était le lieu de naissance de Brad. C’est Shawnee, Oklahoma», a avoué Angelina pour réfuter les rumeurs.

Cependant, aujourd’hui, il est impossible d’identifier sur votre peau qu’il s’agit bien de cette ville de seulement 30 000 habitants située tout près du centre des États-Unis.

Il ne reste quasiment aucune trace de l’encre, mais il n’a pas souhaité révéler s’il subit un traitement pour l’éliminer définitivement ou s’il a choisi de la recouvrir de maquillage pour l’avant-première de son dernier film.

Quoi qu’il en soit, cette décision indique clairement qu’il n’a pas l’intention d’arranger la situation avec l’acteur et que la situation en est arrivée à vouloir éliminer toute trace de son histoire d’amour.

Bien entendu, lors du supposé processus de retrait du tatouage, qui peut être rallongé par la nécessité de plusieurs séances, il n’a pas hésité à faire un nouveau dessin avec une phrase de Galileo Galilei : «Eppur si muove», ce qui signifie «Et pourtant se déplace» et cela pourrait faire référence à la difficile étape de changements et de coups qu’il a dû vivre ces dernières années.