Angelina Jolie : l’actrice a accusé Brad Pitt d’avoir menti dans son procès contre l’actrice

Angelina Jolie a parlé par l’intermédiaire de ses avocats de la plainte qu’il a déposée pour avoir voulu lui faire du mal en vendant une propriété en France.

En 2016, Brad Pitt et Angelina Jolie ont eu la surprise de révéler qu’ils se sépareraient après cinq ans de mariage, mais c’est jusqu’à ce mois de juin 2022 que l’acteur a poursuivi son ex-compagne pour avoir vendu sa part des vignobles français qu’ils possédaient en commune et l’actrice l’accuse de mentir.

Il semblerait que la bataille judiciaire entre Angelina Jolie et Brad Pitt ait fait beaucoup parler, puisque l’on se souvient qu’en 2016 l’actrice de «Maléfique» avait demandé le divorce et la garde de leurs six enfants.

Mais le récent procès de Pitt a révélé que Jolie avait secrètement vendu sa participation de 50 % dans le vignoble familial à un prétendu oligarque russe, mais il semble que la décision de l’actrice nuirait à la réputation de l’entreprise.

Le couple était copropriétaire du Château Miraval, une cave à vin française qui a même accueilli leur mariage en 2014. Un rosé de renommée internationale est produit dans le vignoble français.

Dans ledit procès, Brad Pitt a allégué que la vente par Angelina Jolie de sa part du vignoble était un acte de vengeance visant à nuire délibérément à la réputation de l’entreprise, car c’est l’une des plus grandes passions de l’acteur de «Benjamin Button».

Angelina Jolie répond que Brad Pitt ment

Maintenant, Jolie a répondu à son ex-mari, Brad Pitt, par l’intermédiaire de ses avocats : «Le procès est plein de faux récits, et la vérité sur la situation n’a pas encore été rendue publique».

Ils ont également précisé qu’après son divorce d’avec Mme Jolie, il s’était consacré aux soins de leurs enfants, Mme Jolie et les enfants ne pouvaient pas retourner dans la propriété. «Elle a pris la décision difficile de vendre sa part de l’entreprise», a déclaré son représentant légal au magazine People.

«Après avoir fait plusieurs offres à son ex-mari, et sachant que l’entreprise serait héritée par ses enfants, elle a trouvé un partenaire commercial ayant de l’expérience dans cette industrie», explique le communiqué.

Il convient de noter que le processus judiciaire est toujours entre les mains des autorités judiciaires pour déterminer si le procès se poursuivra ou sera rejeté.