Angelina Jolie et sa fille Shiloh ont été ravies de cet acteur et l’ont invité à prendre un café

Immédiatement chez les fans de l’ex de Brad Pitt, des rumeurs d’une possible idylle ont commencé puisque l’interprète, en plus d’être beau gosse, est célibataire.

Après avoir vu «Un tramway nommé désir» à Londres, Angelina Jolie et sa fille, Shiloh, ont rejoint la vedette de la pièce, Paul Mescal, pour un café et une conversation animée.

La photo a été prise par un fan et fait maintenant le tour des réseaux sociaux alors que les fans deviennent fous de cette amitié inattendue.

Maman et sa fille ont vu la pièce au théâtre Almedia à Londres, puis ont rejoint Paul Mescal pour prendre un café. Le trio pouvait être vu assis à une table ensemble, engageant une conversation avec personne d’autre autour.

Alors que la rencontre entre ces stars semble être amicale, les fans n’ont pas pu s’empêcher de commenter le fait que Paul Mescal serait célibataire depuis peu.

L’acteur a commencé à sortir avec Phoebe Bridgers en 2020, mais tous les signes indiquent que le couple s’est récemment séparé.

En plus du manque de publications ensemble sur les réseaux sociaux ces derniers mois, Phoebe a également chanté la fin d’une relation dans son couplet sur la chanson de décembre 2022 de SZA «Ghost in the Machine».

«Vous avez dit que tous mes amis sont sur ma liste de paie, vous ne vous trompez pas, vous êtes un ** trou», chante-t-il sur la piste. Crier après toi au Ludlow. C’était à vous gratuitement.

«Phoebe a écrit sa partie quelques semaines seulement avant la sortie de la chanson. Phoebe et Paul n’ont pas commenté publiquement l’état de leur relation. Cependant, elle a été vue avec Bo Burnham à plusieurs reprises ces derniers temps. semaines.

Pendant ce temps, Angelina a définitivement une vie bien remplie en tant que mère ces jours-ci, comme on la voit souvent avec un ou quelques-uns de ses six enfants.

Alors que ce voyage à Londres semble être une expérience de liaison avec Shiloh, l’actrice a également passé du temps de qualité avec son fils, Knox, 14 ans, lorsqu’ils sont allés faire du shopping avant Noël le mois dernier.

Il a également récemment passé pas mal de temps avec sa fille, Zahara, 17 ans, alors que l’adolescente était à la maison pour les vacances d’hiver du Spelman College.