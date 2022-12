Angelina Jolie et sa dernière tentative pour détruire la réputation de Brad Pitt

Après avoir visité les États-Unis, le prince William et Kate retourneront au Royaume-Uni pour rencontrer le roi Charles afin de discuter du documentaire imminent sur Netflix.

Selon des sources royales, le roi Charles III et le prince William auront des discussions de crise pour répondre à toute accusation de racisme ou de traitement injuste du prince Harry et de Meghan Markle dans leur émission télévisée.

Après s’être préparés à une succession de bombes du duc et de la duchesse de Sussex, Charles et William présenteront un front uni lorsque la première moitié de leur documentaire en six parties sera diffusée sur Netflix jeudi prochain.

Afin de répondre rapidement à toute nouvelle réclamation préjudiciable contre la monarchie, les conseillers principaux du monarque et du prince et de la princesse de Galles souhaitent regarder les trois épisodes.

Lors de la visite de trois jours du prince et de la princesse de Galles à Boston jeudi, Harry et Meghan ont partagé de manière controversée une bande-annonce dramatique d’une minute sur les réseaux sociaux.

Le choix «grossier», selon des sources royales, a été fait exprès pour compromettre le voyage de William et Kate aux États-Unis, qui s’est terminé hier soir avec leur participation aux prix environnementaux du Prince’s Earthshot Prize.

Le prince Harry apparaît dans le teaser, en disant: “Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, sur une musique d’ambiance dramatique.

«Les Kardashian» de la famille royale

«Il y a un front complètement uni du roi et de sa famille concernant les nombreuses tentatives de faire la paix en privé avec le duc et la duchesse de Sussex, qui ont malheureusement une fois de plus conduit l’autre partie à vouloir exprimer ses griefs répétés au monde», a déclaré source royale senior du Mirror.

«S’il est nécessaire de répondre à quoi que ce soit dans la série à venir, vous pouvez être assuré que la réponse sera rapide et robuste.» Harry et Meghan ont été surnommés «les Kardashian» par les initiés du palais car «ils veulent toute l’attention qu’ils peuvent obtenir».

Dans une interview avec la reine du talk-show américain Oprah Winfrey l’année dernière, Harry et Meghan ont exprimé leur mécontentement quant à la façon dont la famille royale les avait traités.

Ils ont affirmé qu’un membre âgé de la famille avait fait des remarques discriminatoires sur la couleur de peau de leurs enfants à naître, et Meghan a affirmé que l’institution l’avait encouragée à envisager le suicide pendant qu’elle était enceinte.