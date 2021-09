Angelina Jolie et Brad Pitt : C’est la propriété millionnaire pour laquelle les acteurs se battent

L’acteur britannique, resté en marge du débat sur son successeur, a partagé pour la première fois son opinion sur la question avec un plaidoyer sur l’égalité.

Après plus de 15 ans à donner vie au plus célèbre agent secret de la fiction, James Bond, le personnage créé par Ian Fleming, Daniel Craig fait officiellement ses adieux avec No Time to Die, le cinquième volet de la saga à laquelle l’acteur britannique a participé. qui sort en salles à la fin du mois.

«Beaucoup d’entre vous ici ont travaillé avec moi sur les cinq films. Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions sur ce que je pense d’eux, mais j’ai apprécié chaque seconde d’entre eux et surtout celle-ci car je me suis réveillé chaque matin et j’ai eu l’opportunité de travailler avec vous. Et cela a été l’un des grands honneurs de ma vie», partage Craig dans un extrait du documentaire Being James Bond, qui est disponible sur Apple TV+.

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last 𝒆𝒗𝒆𝒓 James Bond film. 🍸 @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z — Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021

Depuis qu’il était officiellement connu que l’acteur de 53 ans ne jouerait plus 007, un débat s’est ouvert pour savoir qui devrait être son successeur.

«Idris Elba me vient à l’esprit. Idris est une présence très puissante et a une voix formidable. Il serait magnifique. Je soulignerais aussi Tom Hardy, qui sait très bien s’adapter au rôle. Ce sont deux bons candidats. Après le départ de Daniel, le prochain Bond peut être approché de différentes manières, mais ma prédiction sur qui sera le nouvel agent est aussi bonne que n’importe qui», a déclaré Pierce Brosnan fin juin, l’une des voix les plus autorisées.

Mais les noms d’Idris Elba ou de Tom Hardy ne sont pas les seuls à s’être imposés. Richard Madden, Tom Hiddleston, James Norton, Henry Cavill, Daniel Kaluuyao ou Regé-Jean Page sont quelques-uns de ceux qui ont été considérés. Egalement celle de l’actrice Lashana Lynch, qui figure justement dans l’opus qui sortira prochainement.

L’avis de Daniel Craig

Désormais, Daniel Craig, qui était resté en marge du débat, a partagé son avis sur la question et, bien qu’il ne donne pas de noms, il est clair sur le profil : James Bond n’est ni pour une femme ni pour un homme noir.

«La réponse à cela est très simple. Il devrait simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu’il devrait y avoir un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme ?», a déclaré le Britannique à Radio Times.

«Je veux dire, Daniel Craig n’a certainement aucun problème à ce qu’Idris Elba ou Lashana Lynch lui succède, mais il préconise que l’industrie leur offre de meilleurs rôles. C’est une question d’égalité. De la justice.