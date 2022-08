Angelina Jolie : c’est la luxueuse université où sa fille aînée Zahara a étudié (photos)

L’actrice Angelica Jolie s’est récemment vantée que sa fille aînée, Zahara, entrera bientôt à l’université, alors je n’hésite pas à partager une photo pour la féliciter de sa grande réussite, mais quelle université va-t-elle fréquenter ? Ensuite, nous vous disons.

Il semblerait que l’actrice de «Maléfique» ne lésine pas sur l’éducation de ses enfants puisque Zahara ira dans la luxueuse institution de Spelman à Atlanta, aux États-Unis.

«Zahara avec ses sœurs de Spelman. C’est un endroit très spécial et c’est un honneur d’avoir un membre de la famille qui est une nouvelle fille de Spelman. Félicitations à tous les nouveaux étudiants qui commencent cette année», a écrit Angelina Jolie.

L’université de Spelman où Zahara étudiera est axée sur la solidarité

Rappelons qu’Angelina Jolie n’est pas seulement préoccupée par l’éducation de ses enfants, qui les a toujours soutenus, mais a également essayé d’aider tous ces petits qui n’ont pas les ressources pour pouvoir s’entraîner dans une école, étant un acte qui est très applaudi par tous les fans de l’actrice.

La jeune fille de 17 ans, Zahara, n’aime pas la mise au point de la caméra car elle est plus concentrée sur ses études et fréquentera l’université de l’institution Spelman à Atlanta, aux États-Unis, qui a été fondée en 1881 et se concentre sur enseigner les arts libéraux et les sciences à toutes les femmes d’origine afro-américaine.

Ladite institution a pour base non seulement de forger les étudiants pour qu’ils sortent avec un diplôme universitaire, mais aussi de réaliser un travail social basé sur la solidarité, puisque dans le développement de l’année scolaire différentes activités sociales sont menées axées sur la connaissance de la diversité culturelle du monde.