Angel Di Maria : l’argentin sur le départ du Paris Saint-Germain ?

Rafinha Alcántara, le frère de Thiago et qui partageait l’équipe de Barcelone avec La Pulga, quitterait Paris pour poursuivre sa carrière sportive à la Real Sociedad. Le Brésilien n’a joué que 221 minutes depuis mai et veut rattraper le temps perdu.

En raison du nombre de chiffres dont il dispose, le PSG est la cible de critiques pour ses contre-performances en Ligue 1. Malgré un avantage considérable au sommet, l’équipe de Mauricio Pochettino ne trouve pas de jeu associé et finit toujours par gagner par individualités. Avec Messi, Neymar, Mbappé, Icardi et consorts, nombreux sont ceux qui ont perdu du terrain.

L’un d’eux est Rafinha Alcántara, un ami de la star argentine puisqu’il partageait un vestiaire à Barcelone, qui est sur le point de partir puisqu’il compte bien jouer et est loin de la considération de l’entraîneur argentin. Selon L’Equipe et Le Parisien, le milieu de terrain brésilien de 28 ans poursuivrait sa carrière à la Société royale d’Espagne.

Il a un contrat jusqu’en 2023 et est en poste depuis octobre 2020. Pochettino ne l’a utilisé que cinq fois jusqu’à présent cette saison et, pour couronner le tout, il a été particulièrement touché par le covid car il lui était difficile de se préparer après avoir contracté. le virus. Les pourparlers entre les deux clubs sont bien avancés, mais les détails restent à peaufiner pour finaliser la transaction.

S’il a lieu, il sortira d’un vestiaire d’élite comme celui du PSG, où il a vécu jusqu’à quelques jours avec Messi, Neymar, Sergio Ramos, Icardi et bien d’autres stars internationales, pour une avec beaucoup moins de noms et avec un âge déjà mûr pour un footballeur qui, en plus, dit s’être davantage endurci en raison des graves blessures qu’il a subies.