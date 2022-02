Andrés Rueda : «Barcelone avait une option d’achat pour Gabigol mais…»

Alors qu’il était parti pour signer au FC Barcelone en 2016, Gabigol s’est finalement engagé avec l’Inter Milan. Un litige sur lequel est revenu Andrés Rueda, le président de Santos.

Interrogé par Sport, Andrés Rueda, le président de Santos, est revenu sur cette affaire : «Barcelone avait une option d’achat pour Gabigol et malheureusement, le club ne l’a pas respecté en 2016. L’affaire était devant la FIFA et nous avons commencé à négocier. Ce fut une négociation très difficile. A juste titre, le FC Barcelone nous regardait avec une certaine méfiance en pensant “nous avons fait tant d’accords et ils ne respectent pas l’un d’entre eux…”. Nous leur montrons que nous faisons les choses très sérieusement. Nous avons une équipe de direction avec des cadres supérieurs tels que Walter Schalka, président de Suzano pulp, ou José Berenguer, président de Banco XP. Nous transmettons la crédibilité. Nous avons négocié pendant près d’un an, jusqu’à ce que nous parvenions à un accord réalisable pour les deux parties… un bon accord pour le Barça et un accord régulier pour Santos».

Résultat, Gabigol a signé à l’Inter Milan. Un litige qui aura permis au FC Barcelone de récupérer quelques millions d’euros lors de la bataille judiciaire.