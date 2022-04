Andrés Iniesta : le record inhabituel que le footballeur a laissé à Barcelone

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont deux des footballeurs les plus influents et les plus compétitifs au monde et, bien que beaucoup considèrent que leur règne touche à sa fin, les deux ont des records incroyables qui seront très difficiles à atteindre pour les générations futures.

Les dernières performances du Français Karim Benzema en Ligue des champions ont remis les tours du chapeau à la mode, un exploit très compliqué que Messi et Cristiano ont réussi à plusieurs reprises, cependant, le Portugais a un léger avantage.

Dans le cas de Cristiano Ronaldo, au cours de sa carrière professionnelle, il a disputé 59 matchs magiques au cours desquels il a réussi à marquer trois buts ou plus.

Tout au long de sa carrière, le Portugais a disputé plus de 1 100 matchs au cours desquels il a marqué 807 buts, un chiffre vraiment surprenant.

Dans le cas de Lionel Messi, les matchs avec trois buts ou plus ont également été très fréquents tout au long de sa carrière et à ce jour, il a accumulé 55 présentations de buts dans ses différentes équipes et compétitions.

L’Argentin a marqué 759 buts en 953 matchs, ce qui lui donne un pourcentage d’efficacité plus élevé que Cristiano, qui a plus de matchs en tant que professionnel.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo disputeront une Coupe du monde décisive

La Coupe du monde Qatar 2022 pourrait être la dernière pour Messi et Cristiano, qui ont fait de leur mieux pour arriver dans les meilleures conditions possibles et augmenter leur séquence de buts pour définir un record statistique très surprenant.

Avec sept buts en 17 matchs, Cristiano Ronaldo a plus de buts que Lionel Messi en coupes du monde, puisqu’il n’en a inscrit que six en 19 matchs. Cependant, l’Argentin a été plus décisif pour son équipe et a fait la différence dans les instances décisives.