Andrés Iniesta : le nouveau projet du footballeur qui améliorerait le football

Lionel Messi et Antonela Roccuzzo forment l’un des mariages les plus stables du football européen, en effet, de nombreux fans les considèrent comme un modèle, car, en plus d’avoir beaucoup de succès dans leurs professions et leurs projets personnels, ils conservent un profil familial et discret.

Dans le cas de Roccuzzo, la femme d’affaires argentine a surpris le monde après avoir rompu avec tous les stigmates qui pèsent sur les WAG, puisqu’elle a atteint des niveaux élevés de renommée et d’influence sans exposer sa vie privée ni s’impliquer dans des controverses extra-sportives, ce qui est hautement appréciée par les fans de son mari.

Antonela est très aimée des habitants de Barcelone, un endroit qu’elle considère comme sa maison car, malgré le fait que la plupart de ses proches résident dans son Rosario natal, elle et Lionel Messi ont vécu des moments uniques dans cette ville, où leurs enfants étaient nés, Thiago, Mateo et Ciro.

En fait, les fans du club blaugrana étaient remplis d’attentes après qu’Antonela Roccuzzo ait fait un voyage express à Barcelone avec ses trois enfants, car ils l’ont pris comme un signe avant-coureur du retour tant attendu de Messi au FC Barcelone. Cependant, la femme d’affaires n’a voyagé de Paris que pour respecter certains engagements.

Quelles sont les activités de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo à Barcelone ?

Il s’avère qu’Antonela est retournée à Barcelone pendant quelques jours pour s’occuper de certaines questions liées à l’hôtel MiM Sitges et au restaurant Bellavista Jardín del Norte, deux des entreprises les plus lucratives de Messi dans la ville.

De plus, Antonela Roccuzzo a voulu redonner un retour au manoir qu’elle et sa famille ont quitté pour se lancer dans une nouvelle aventure en France.

Le footballeur et la femme d’affaires aiment beaucoup cette propriété et n’ont jamais envisagé de la vendre, car ce sera le lieu de repos de Leo lorsqu’il se retirera du football professionnel.