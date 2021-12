Andrés Iniesta a choisi les 4 joueurs avec qui il aurait aimé partager une équipe

L’entraîneur du Barça Xavi Hernandez est conscient de la difficulté de gagner à Munich, mais est convaincu qu’ils sont capables d’y parvenir.

Xavi Hernández est apparu devant les médias à la veille d’affronter le Bayern et était conscient de la difficulté de gagner à l’Allianz Arena, mais convaincu qu’ils peuvent y parvenir et sceller la passe au deuxième tour.

«Nous avons l’un des pires rivaux que nous puissions avoir devant nous. C’est l’un des meilleurs clubs du monde, mais nous savons que nous dépendons de nous . Si nous gagnons, nous sommes qualifiés. Nous n’avons jamais gagné à Munich et l’histoire est là pour la briser . Nous sommes très excités à ce sujet. de rivaliser avec nos armes», a assuré l’entraîneur du Barça dans la première réponse.

Avant de jouer il préfère être positif et affirme que «on va essayer . Celui qui essaie et rame jusqu’au bout n’échoue pas et je ne crois pas au mot échec. Si demain arrive, on en parlera. On dépend de nous-mêmes et ce sera difficile, mais nous allons gagner la partie.»

Xavi a assuré, à propos de l’état d’esprit de ses joueurs, que «je les vois s’entraîner et je pense que nous sommes prêts à concourir. Ce n’est pas le meilleur scénario, le terrain du Bayern , mais nous l’attendons vraiment avec impatience. J’espère les dernières défaites. ne nous affecte pas. contre le Bayern. La pression est sur moi. Nous sortirons pour être protagonistes du jeu, avec le ballon. Cela ne restera pas pour nous, nous essaierons jusqu’au bout».

Il se souvenait encore que le Barça n’avait jamais gagné lors de ses cinq visites à Munich , mais il s’est demandé «pourquoi ne pouvons-nous pas gagner chez le Bayern ? le Bayern ne joue rien, mais il y aura des joueurs moins communs qui voudront se justifier devant leur entraîneur».