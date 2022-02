Andrea Pirlo : «J’ai joué avec Ronaldo, Ronaldinho et Kaka mais le plus talentueux…»

«Qui est le joueur de football le plus talentueux avec lequel vous ayez jamais joué?» Était l’une des questions posées à l’historique Andrea Pirlo, lorsqu’il a joué dans une dynamique avec la chaîne officielle SPORF.

Et considérant que tout au long de sa carrière, il a côtoyé des légendes très spéciales telles que Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Kaká, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Gianluigi Buffon ou Andriy Shevchenko, ce n’était pas une question facile à répondre.

Bien sûr, au final, le champion du monde a été très catégorique dans son choix. Pirlo a conclu qu’aucun coéquipier parmi tous ceux qu’il avait l’avait autant étonné par sa qualité individuelle que Ronaldo Nazário, avec qui il a coïncidé à la fois à l’Internazionale et à l’AC Milan.

«Qui est le footballeur le plus talentueux avec qui j’ai jamais joué ? Ronaldo, le Brésilien», a répondu l’ancien milieu de terrain italien, dans la section Ask Me Anything qu’il a complétée (2019) pour le SPORF.

Il a soulevé la Coupe du monde en tant que figure, il a été le meilleur marqueur du Real Madrid et du FC Barcelone, il a remporté le Soulier d’Or en tant que meilleur buteur du football européen, il a été champion dans quatre pays différents, il a été reconnu deux fois comme le meilleur footballeur du monde entier remportant le Ballon d’Or et, malgré les graves blessures qu’il a subies en cours de route, il a réussi à marquer plus de 400 buts officiels.

Il ne fait aucun doute qu’El Fenomeno était un footballeur très spécial. Et la réponse d’Andrea Pirlo en est une nouvelle confirmation.