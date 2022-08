Andrea Pirlo avoue toute la vérité : «J’ai vu Cristiano, Ronaldinho et Messi mais…»

Après une carrière de plus de deux décennies en tant que professionnel, il ne fait aucun doute qu’Andrea Pirlo a coïncidé avec certains des footballeurs les plus talentueux de tous les temps. Cependant, il y en a un qui s’est toujours démarqué d’une manière particulière au-dessus des autres.

Il y a quelque temps, le champion du monde italien a été invité à sélectionner le joueur le plus spectaculaire avec lequel il a partagé toute sa carrière. Et sa réaction immédiate a été de désigner l’un des plus grands attaquants de tous les temps.

Bien qu’il ait également dû être coéquipier d’autres monstres offensifs tels que Kaka, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Del Piero ou Andriy Shevchenko, le double champion de l’UEFA Champions League a clairement indiqué que personne sur tout son parcours dans l’élite n’a été étonné. lui autant que le légendaire Ronaldo Nazario.

«Le footballeur le plus talentueux avec qui j’ai jamais joué ? Ronaldo, le Brésilien», a déclaré l’ancien milieu de terrain italien, dans une dynamique (2019) qu’il a complétée avec la chaîne officielle SPORF.

À la fois à l’Internazionale et à l’AC Milan, Pirlo a été un témoin oculaire de la puissance, de la capacité de buteur et du jeu fantastique d’El Fenomeno.

Il l’a vu de près quand il était à son apogée et aussi dans la dernière partie de son aventure au plus haut niveau, il est donc une voix autorisée à parler de ce qui pour beaucoup était, est et sera toujours le meilleur 9 de l’histoire.