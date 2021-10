André Ayew : le ghanéen snobe Salah et désigne son meilleur joueur africain

Le champion du monde a renversé la vapeur en battant la Belgique 3-2 dans l’une des demi-finales de l’UEFA Nations League et jouera la grande finale contre l’Espagne dimanche prochain.

La sélection de France a affirmé son statut de champion du monde et jeudi, avec des buts de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Theo Hernandez, il s’est rallié d’un 0-2 adverse à la Belgique et s’est imposé 3-2 pour atteindre la finale de dimanche à Milan, où l’Espagne vous attend.