Ancelotti tombe prisonnier de ses propos et le Real Madrid perd contre Getafe

L’équipe merengue, leader de la Liga, s’est inclinée 1-0 face à Getafe le 19 de la Liga au Alfonso Pérez Coliseum.

Getafe de Quique Sánchez Flores a surpris le Real Madrid Club de Fútbol ce dimanche, s’imposant 1-0 et ruinant le début de l’année.

L’équipe azulón a pris l’avantage à la 9e minute avec un but d’Enes Ünal après une erreur de Militao, qui s’est endormi dans le jeu, et a réussi à conserver l’avantage sur le tableau d’affichage tout au long du match.

Bien qu’elle n’ait pas réussi à faire correspondre les choses, l’équipe de Carlo Ancelotti a essayé encore et encore, sans abandonner.

Malheureusement, il n’a jamais réussi à franchir la clôture rivale et quitte le Colisée la tête baissée, sans pouvoir arracher le moindre point aux rivaux et subir la première défaite de cette année 2022.

Prisonnier de ses propos, l’entraîneur merengue avait déclaré samedi que : «Le Covd-19 n’était pas une excuse pour ne pas jouer, en raison de tous les problèmes qui existent aujourd’hui.»

Mais sans aucun doute, après la défaite d’hier, il aura changé d’avis, et c’est parce que la défaite de Vinicius à cause du coronavirus était cruciale, dans une équipe qui avait besoin d’un déséquilibre et surtout d’un but, ce à quoi le Brésilien avait contribué consécutivement.

Combien de matchs le Real Madrid a-t-il joué sans perdre ?

Au total, le Real Madrid a connu 15 matchs consécutifs sans connaître la défaite. La dernière fois, c’était 2 à 1 contre l’Espanyol, le 3 octobre de l’année dernière.

L’équipe de Carlo Ancelotti devra sans aucun doute changer de page et se remettre de ce dur affrontement contre Getafe. Des matchs importants arrivent et ils doivent être à la hauteur s’ils ne veulent pas continuer à perdre des points.