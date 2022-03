Ancelotti sourit : une bonne nouvelle pour le Real Madrid

Le Real Madrid cherche à laisser derrière lui la douloureuse défaite du classique et veut se concentrer sur ce qui est à venir, le lendemain de la Liga visite le Celta de Vigo puis se rend à Londres pour affronter Chelsea pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Ce mercredi, l’équipe a repris l’entraînement à Valdebebas, tous les footballeurs qui n’ont pas de présence avec leurs équipes nationales étaient présents, en plus, Madrid avait un retour tant attendu.

Karim Benzema et Ferland Mendy, tous deux absents du classique pour cause de blessure, étaient présents à l’entraînement et se sont déplacés avec le reste de leurs coéquipiers, dans une séance de passes et de petit jeu.

Benzema est sans aucun doute le joueur le plus décisif du Real Madrid cette saison, et chaque fois qu’il n’a pas été avec l’équipe, les Merengue l’ont beaucoup ressenti, maintenant le Français se prépare à affronter la dernière étape de la saison de la meilleure façon.

Benzema et Mendy devraient être présents le 2 avril pour le duel à Balaídos contre les Galiciens, Madrid doit se remettre de la lourde défaite reçue à domicile, en plus de garder la distance dans les positions de la Liga.

Madrid doit récupérer Benzema

L’attaquant français est en moyenne sa meilleure version en tant que joueur merengue, jusqu’à présent cette saison, Benzema a marqué 32 buts en 34 matchs, une bestialité.

L’importance de l’attaquant madrilène sur le terrain est clé pour le Real, puisque sans lui sur le terrain, cela lui a coûté cher de se convertir cette saison et des duels clés s’annoncent pour les Merengue en cette fin d’année.