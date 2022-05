Ancelotti met Liverpool en garde : «Ce sera un derby parce que…»

Interrogé sur le désir de Mohamed Salah de rencontrer à nouveau le Real Madrid en finale de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a rappelé qu’il a une longue histoire de finales avec Liverpool et n’a pas oublié la période pendant laquelle il a été entraîneur de son rival Everton.

«Je suis simplement heureux de pouvoir jouer une finale de plus. Nous allons affronter une grande équipe. Personnellement, j’ai rencontré Liverpool lors de certaines finales. En 1984 en tant que joueur, en 2007 et maintenant je jouerai à nouveau contre eux. J’ai vécu à Liverpool pendant deux ans. Pour moi, c’est un derby car je continue d’être un fan d’Everton», a-t-il déclaré sur un ton provocateur.

En tant qu’entraîneur, Ancelotti a remporté la Ligue des champions avec Milan en 2007, battant Liverpool 2-1 en finale. Deux ans plus tôt, il avait perdu lors de la célèbre finale d’Istanbul au cours de laquelle les Anglais avaient renversé un déficit de trois buts et avaient fini par remporter le titre aux tirs au but.