Ancelotti en difficulté : il ne pourra compter sur ses principaux joueurs qu’en février

Ce n’est pas une nouvelle qu’Antonela Roccuzzo ne soit jamais vue sans être préparée, cependant, pour le partenaire de Lionel Messi, cela n’implique pas une grande production. Simple et naturel est le style que l’Argentine a choisi pour son image.

Après avoir vécu toute sa vie d’adulte en Europe entourée de grandes marques, elle a choisi qui sont ses alliés et a la bonne garde-robe.

Sans assistante costumière, Antonela choisit elle-même tous les vêtements qu’elle porte et souvent ceux de sa famille. Leo a dit ouvertement qu’il aimait acheter des vêtements en ligne.

Les vêtements que choisit Antonela sont basiques mais adéquats, on la voit parfois avec un jean taille haute pour styliser sa silhouette et des pulls ou blazers basiques. Bien sûr, le partenaire de Messi choisit des vêtements moulants pour mettre en valeur ses courbes enviables.

De plus, l’Argentine choisit des chaussures à plateforme pour ajouter quelques centimètres à ses 1,57 mètre. Et en se maquillant peu, elle accompagne ses looks d’accessoires discrets comme des lunettes de soleil, des montres, des boucles d’oreilles, des bagues et des bracelets qui ne recouvrent pas les tatouages aux noms de ses trois enfants avec le capitaine de l’Albiceleste.

Contrairement à d’autres célébrités, Antonela Roccuzzo porte des marques importantes mais des designs discrets et est parfois chargée d’organiser la garde-robe familiale, comme elle l’a récemment montré lors de ses vacances en Argentine avec Lionel Messi et ses enfants.

Les entraînements d’Antonela

Bien qu’il se maintienne très en forme, le partenaire de Leo ne montre pas régulièrement les heures qu’il passe à entretenir sa silhouette.

Mais comme Messi lui-même a fuité l’année dernière, ils vont tous les deux au gymnase ensemble et transpirent jusqu’à la dernière goutte.

Ce qu’Antonela a fait, c’est montrer ses collaborations avec des entreprises de machines de formation, et elle a montré le vélo stationnaire qu’elle a à la maison.