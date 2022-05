Ancelotti confirme qu’il reste : «Il reste au Real Madrid parce que…»

Le Real Madrid arrive en fin de saison, en compétition pour remporter son troisième titre et sa quatorzième Ligue des champions.

Le Real Madrid a progressé semaine après semaine pour en surprendre plus d’un et remporter le championnat local quatre dates d’avance, remporter la Super Coupe d’Espagne en début de saison et atteindre la finale en tant que finaliste de la Ligue des champions.

L’équipe de Carlo Ancelotti ne peut confortablement penser qu’à cette finale car c’est la seule compétition latente qu’elle a, en devenant champion de la ligue.

Le Real Madrid ne pense pas seulement à la fin de la saison. Il a déjà sa tête dans le prochain et sur le marché des transferts entrants. Les rumeurs courent toujours près de l’ équipe blanche : Kylian Mbappé, Tchouameni, Paul Pogba, Antonio Rudiger sont les noms qui ont retenti ces dernières semaines, comme d’éventuels renforts pour Carlo Ancelotti.

Mais face à de telles arrivées, il y a toujours des départs. Et l’un de ceux qui avaient commenté qu’il pourrait émigrer est Eden Hazard. Un attaquant arrivé de Chelsea, pour 115 millions d’euros, et qui n’a pas su répondre aux attentes des Madridistas. Mais qui est venu démentir ces rumeurs, c’est son entraîneur.

«Je n’en ai pas parlé avec Hazard parce que c’est assez clair : il reste, et il reste avec beaucoup de motivation. Il veut montrer sa qualité l’année prochaine», a confirmé Ancelotti.

Et il a ajouté : «C’est un vestiaire de très haut niveau professionnel. Il n’y a pas de gens arrogants ici, ils sont respectueux de tout le monde. Il a une grande qualité de caractère. Ça n’a pas été facile de le trouver dans ma carrière, il y a des vestiaires qui sont plus compliqué.»

Dernière ligne droite de la saison

A l’approche de la finale de la Ligue des champions, le Real Madrid cherche tournage et rotation pour se rendre au rendez-vous parisien du 28 mai de la meilleure des manières. Pour ce faire, demain, ils devront affronter Cadix, à l’avant-dernière date de la Liga.

Pour ladite confrontation, Ancelotti a confirmé qu’il reposerait sur trois joueurs importants et, peut-être, les meilleurs de cette saison : Benzema, Vinicius et Courtois. C’est ainsi que l’entraîneur italien l’a avoué en conférence de presse.