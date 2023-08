Ancelotti avoue : «C’est arrivé avec Cristiano, avec Bale et ça arrivera avec Benzema…»

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a évoque le départ de Karim Benzema pour le football saoudien.

«Nous avons de bons souvenirs de Benzema et je serai toujours reconnaissant pour sa performance grâce à ses buts, mais le Real Madrid continue et continuera toujours. C’est arrivé avec Cristiano [Ronaldo], avec Bale et ça arrivera avec Benzema», a déclaré le Entraîneur italien avant le récent clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid