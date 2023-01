Ancelotti après la déroute contre le Barça : «Il faut travailler, montrer les erreurs…»

En conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est expliqué sur la défaite concédée par ses troupes contre le Barça (1-3). Le technicien du Real Madrid pense que son équipe a offert les deux premiers buts aux Catalans.

Face au micro de Movistar, Carlo Ancelotti a livré son analyse du match perdu par ses joueurs contre les Barcelonais.

Le coach italien n’a pas semblé surpris : «Je pense que nous devons apprendre. C’est un moment difficile, et c’est tout. Nous n’avons pas grand-chose à faire de plus. On savait que l’équipe n’était pas à son meilleur et ce match nous a montré quelques lacunes. Nous reviendrons, c’est un coup dur, mais il faut préparer le prochain match», a-t-il expliqué.

L’entraîneur madrilène pense que son équipe a donné les deux premiers buts aux Catalans : «On leur a donné la victoire. Le match a commencé à égalité et quand ils ont ouvert le score, ils ont gagné en confiance. On a donné les deux premiers buts. Il nous faut jouer en équipe», a-t-il poursuivi.

L’Italien sait déjà comment se rattraper : «Il faut travailler, montrer les erreurs. Le match contre Valence, nous avons montré quelque chose de bien sur le plan défensif et aujourd’hui, nous avons encore fait des erreurs. Nous devons travailler là-dessus.»

Ce revers merengue a permis à Xavi de remporter son premier trophée sur le banc du Barça. Le technicien catalan dispose maintenant d’un peu de sérénité pour préparer ses troupes pour les échéances qui arrivent.

Pour rappel, le Barça est en tête de la Liga, avec 2 points d’avance sur le Real Madrid. Tout reste possible, alors qu’il reste 22 matchs de championnat à jouer pour les deux géants espagnols, cette saison.

Le Real Madrid tentera quant à lui de se relancer face à Villarreal, jeudi, en Coupe du Roi. Le prochain Clasico est quant à lui prévu pour le 19 mars.