Ana de Armas : l’ex de Ben Affleck aurait une liaison de plusieurs mois avec le vice-président de Tinder

Kim Kardashian se dirige vers Saturday Night Live. Sans Kanye West à ses côtés, Kim K. a été choisie pour animer l’épisode de SNL du 9 octobre dans le cadre de la saison 47.

«OMFG, ne revenez plus en arrière maintenant !!!! LOL J’héberge SNL !!!!!! @nbcsnl», a écrit avec enthousiasme KKW à Twitter.

Kim Kardashian sera la première du clan Kardashian à gagner des fonctions d’hébergeur. Kanye n’a jamais accueilli SNL mais est apparu en tant qu’invité musical à de nombreuses reprises pas plus tard qu’en septembre 2018.

L’apparition de Kardashian a longtemps fait l’objet de rumeurs ces derniers mois avec le compte Instagram de potins de célébrités Deuxmoi faisant allusion au prochain concert de la star de télé-réalité.

TMZ a également rapporté que Kris Jenner et sa fille avaient rencontré le patron de SNL, Lorne Michaels, en août au Beverly Hills Polo Lounge.

Lors de l’apparition de Kim Kardashian le 9 octobre, Halsey a été choisie comme invitée musicale. Le chanteur avait précédemment animé Saturday Night Live en 2019.

Kanye a critiqué SNL dans le passé et en 2020 a affirmé que la série télévisée en direct de fin de soirée «utilisait des Noirs pour retenir d’autres Noirs». Les critiques de Yeezy sont venues lorsque l’animateur de la soirée, Issa Rae, a rejeté ses chances de devenir président.

«J’ai toujours dit que SNL utilise des Noirs pour retenir d’autres Noirs Mon cœur va à Issa Rae Je prie pour elle et sa famille Je sais que les vingt années de service que j’ai payées dans le domaine du divertissement ont a renforcé notre capacité à avoir plus de succès», a-t-il écrit en octobre dernier.

Ive always said SNL uses black people to hold other black people back My heart goes out to Issa Rae I’m praying for her and her family I know that the twenty years of service that I’ve paid in the entertainment field has furthered our ability to be more successful pic.twitter.com/kExwUVVsqv

— ye (@kanyewest) October 18, 2020