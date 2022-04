Amendes financières : les problèmes de Dembélé à suivre les règles strictes de Barcelone

Rodrigo De Paul et Luis Suarez partagent des vestiaires à l’Atlético de Madrid, un club dans lequel ils ont pu se lier d’amitié grâce à leurs goûts et cultures similaires, avec lesquels ils ont plaisanté sur leurs réseaux sociaux.

Désormais, c’est le joueur uruguayen qui a profité d’un déplacement en équipe pour le match contre Manchester City en Ligue des champions pour poster une vidéo de son partenaire alors qu’il préparait du maté, une boisson courante dans les deux pays.

De Paul, d’origine argentine, a fait la boisson alors qu’il se concentrait sur une série sur son ordinateur, il ne s’est donc pas rendu compte que Luis Suarez voulait enregistrer le moment, encore moins imaginé qu’il allait le publier.

Dans l’audiovisuel, vous pouvez voir comment De Paul a déplacé l’herbe de la boisson avec ses doigts, ce qui pour l’Uruguayen était une grave erreur, il a donc voulu mettre la vidéo en musique avec la chanson «chauve-souris qui bat le chocolat».

«Encore une promenade», a ajouté le footballeur, et quelques heures plus tard, le propre compte de l’Atlético de Madrid a rejoint le carrefour sur les réseaux sociaux et a publié la continuité du moment : «Demandez-lui où est le pote», entend-on Suárez dire à un manager, tandis que De Paul ignore la question avec un sourire sur son visage.

Les croix de Luis Suárez et Rodrigo De Paul

Il faut se rappeler que ce n’est pas la première fois que les joueurs deviennent une tendance en raison des croix qu’ils ont eues concernant l’alcool. Lors d’une interview à la fin d’un match du même tournoi.

Dans la conversation, Suarez en a profité pour démentir son partenaire, qui l’a accusé de ne pas savoir préparer le maté et qu’ils ont toujours demandé qu’il soit fait, alors qu’il en a profité pour le juger pour avoir bu après un match à 12 o ‘horloge la nuit.

Plus tard, les deux ont expliqué leur routine et à quelle heure de la journée ils peuvent boire du maté, puisque Suarez a précisé que ce n’est qu’avant d’aller à l’entraînement qu’il avait du temps libre, car il était auparavant occupé avec ses enfants.