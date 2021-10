Amelia Hamlin réagit à la fête de son ex Scott Disick avec une influenceuse blonde

La saison effrayante est arrivée et Megan Thee Stallion a montré son amour pour les films d’horreur en publiant une nouvelle vidéo d’elle dansant dans son costume d’Halloween.

Megan Thee Stallion est prête à «déchirer votre âme» avec son incroyable nouveau costume d’Halloween inspiré du classique de l’horreur Hellraiser.

Megan a partagé une vidéo d’elle-même habillée comme la méchante emblématique Pinhead sur son Instagram le dimanche 24 octobre. La vidéo montrait toutes sortes d’angles de la vision sexy de Megan sur l’icône de l’horreur, comme un remix effrayant de sa chanson «Don’t Stop» joué.

Alors que Megan était clairement inspirée par le méchant Hellraiser (également connu sous le nom de Lead Cenobite et Hell Priest), qui était à l’origine joué par Doug Bradley, elle était définitivement un peu plus agréable à regarder que la version cinématographique.

Il avait des ongles partout sur la tête, tout comme l’original, mais son maquillage était parfait ! Sa tenue en cuir était également beaucoup plus sexy que Pinheads dans le film, où elle portait un corset très révélateur et un string, en plus des chaînes.

Dans la légende, la rappeuse «Hot Girl Summer» a montré à quel point elle est excitée pour les plus grandes vacances d’automne. «Vous connaissez déjà ma soirée hottieween sur le point de parier [sic] LIT cette année», a-t-elle écrit. «J’ai hâte de voir le costume de tout le monde.»

Megan a partagé quelques photos du personnage original entre des photos d’elle-même dans une publication Instagram distincte, qu’elle a sous-titrée avec une ligne du mouvement. «La douleur a un visage. Permettez-moi de vous montrer. Messieurs, je souffre», a-t-elle écrit avec un emoji goutte de sang et le hashtag «Hottieween».

Espérons que Megan ait beaucoup plus de costumes incroyables à montrer avant le début officiel d’Halloween! La rappeuse «Savage» a montré de nombreuses autres tenues incroyables lors de sa récente tournée.

Elle portait de la lingerie en velours noir, recouverte de strass, ainsi qu’un corset noir et blanc, pour un défilé à Austin début octobre. Vers la fin du mois de septembre, elle s’est également déguisée en coach sexy et en pom-pom girl pour une toute nouvelle publicité de Nike. Bien que de tout cela, son look Hellraiser semblait le plus approprié pour Halloween!