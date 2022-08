Amber Heard aurait fait chanter Elon Musk pour cette raison

Un article a récemment été publié avec de nouveaux détails sur les prétendues rencontres qu’Elon Musk et Amber Heard auraient eues avec certaines des personnalités les plus reconnues d’Hollywood.

Le 1er juin 2022, le jury de sept personnes a rendu le verdict selon lequel Johnny Depp a gagné le procès contre son ex-femme Amber Heard, mais ce procès controversé continue de faire ressortir quelques détails sinistres sur la vie de l’actrice et les parties sexuelles présumées celle organisée à Los Angeles. Selon ces rapports, c’était l’une des armes qu’il a utilisées contre Elon Musk, l’homme le plus riche du monde.

Selon lesdits rapports obtenus de ces prétendues soirées intimes qu’Amber Heard aurait organisées , auxquelles assistaient les hommes et les milliardaires les plus riches du monde, celles- ci se produisaient une fois par mois au cours d’une nuit au cours de laquelle les invités consommaient de grandes quantités d’alcool, ainsi que drogues. De plus, il a été révélé qu’Amber accomplissait des actes à caractère sexuel pendant que tout le monde regardait.

Ladite révélation aurait été révélée par un journaliste, où ils ont assuré qu’Amber Heard avait recruté de nombreuses femmes, les mêmes que l’actrice a présentées à Elon Musk, dans le reportage publié par House InHabi, ces jeunes filles ont été prises par l’actrice pour les accompagner à tout moment de la fête au président de SpaceX, mais soi-disant l’ex-femme de Depp a réussi à enregistrer coûte que coûte sur des vidéos les actes que Musk a commis lors de ces soirées intimes.

Alors Amber Heard a utilisé ces vidéos pour menacer Elon Musk en lui disant qu’il allait les révéler, puisqu’il s’agit d’ enregistrements assez compromettants de ses actions lors de ces soirées intimes que l’actrice tenait dans des espaces luxueux de Los Angeles.

C’est pour cette raison qu’Elon Musk aurait payé tous les frais survenus lors du procès dans lequel Amber Heard a fait face à Johnny Depp, payant tous les avocats, ainsi que les dons qu’il a faits en son nom. C’est une stratégie qu’Amber Heard a très bien utilisée en sa faveur et dont elle a grandement bénéficié lors du procès en diffamation.