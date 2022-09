Alves sort de son silence : «Je le répète. J’ai affronté Messi, Neymar et Cristiano mais…»

Le joueur de 23 ans a attiré l’attention de la presse après avoir été désigné comme le troisième en discorde entre Shakira et Piqué.

Clara Chía Martí est devenue l’une des personnalités les plus populaires ces derniers mois, après avoir confirmé sa romance avec Gerard Piqué, et avoir été désignée comme la troisième discorde entre le footballeur et Shakira.

Bien que les deux aient été capturés par des caméras de paparazzi dans des situations romantiques, jusqu’à présent, aucun d’eux n’a fait de déclaration à ce sujet.

Rappelons seulement que Gerard Piqué s’est exprimé par l’intermédiaire de ses avocats avec une déclaration dans laquelle il a condamné le harcèlement médiatique envers lui et sa famille, demandant le respect de sa vie privée.

Cependant, les paparazzis sont toujours à l’affût du couple et à cette occasion Clara Chía Martí a été victime des journalistes alors qu’elle se promenait dans les rues de Barcelone avec un ami, à son retour du voyage à Paris avec Piqué.

Sur les images diffusées par l’émission Ana Rosa sur le réseau Telecinco, on peut voir la blonde de 23 ans avec son compagnon, qui tente à tout prix que les caméras des journalistes l’enregistrent.

À tout moment, Clara Chía Martí ignore les questions des journalistes qui tentent de connaître les détails de sa vie amoureuse avec la star de Barcelone et la prétendue relation qu’elle entretient avec ses enfants.

En plus de ce qu’elle ressent après avoir été désignée comme responsable de l’une des séparations les plus notoires de l’année.

La jeune femme a juste continué son chemin, elle avait l’air mal à l’aise et nerveuse devant le harcèlement des caméras, et une fois arrivée à sa voiture elle est montée et a quitté les lieux sans dire un mot.