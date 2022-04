Alvaro Morata : le joueur arbore une montre luxueuse et suscite l’envie de David de Gea

Alvaro Morata a fait fondre ses followers avec une photo tendre, cependant, le gardien de Manchester United a remarqué un autre détail.

Alvaro Morata est l’un des joueurs les plus admirés et les plus influents du football espagnol, car, malgré le fait que son buteur ne soit pas le meilleur de sa carrière, l’attaquant a une carrière internationale très remarquable et une vie privée impeccable.

Morata, qui joue très souvent pour la Juventus, gagne un salaire de millionnaire qui lui permet de mener une vie vraiment privilégiée avec sa femme, Alice Campello, et leurs enfants Leonardo Alessandro et Edoardo.

Bien qu’Alvaro Morata préfère mener une vie très discrète loin du luxe et de l’extravagance, le footballeur a une obsession particulière pour laquelle il a dépensé des milliers d’euros sans aucune culpabilité ni regret : les montres de conception suisse.

C’est depuis son compte sur le réseau social Instagram que l’attaquant de l’équipe nationale espagnole a partagé une tendre photographie avec son fils cadet sans se rendre compte qu’il avait exposé une luxueuse montre qui a retenu l’attention de David de Gea, gardien de Manchester United.

Combien coûte la montre d’Álvaro Morata ?

«Avez-vous été à l’heure?» Le gardien de but de l’équipe nationale espagnole a écrit avec une grande complicité dans la section des commentaires, car il gagne également un salaire de millionnaire et a la capacité de reconnaître une montre chère quand il la voit.

Quant à la montre d’Alvaro Morata, il s’agit d’une Audemars Piguet Royal Oak Offshore, l’un des modèles les plus exclusifs de la manufacture suisse, dont le prix de marché oscille entre 50 et 115 mille euros.