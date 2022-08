Alphonso Davies avoue la vérité : «J’ai vu Cristiano et Ibrahimovic mais le plus rapide…»

Carlo Ancelotti est l’entraîneur à la mode du football européen, car, en plus de passer un bon moment avec le Real Madrid, il a également une carrière pleine de titres dans les ligues les plus compétitives, ce qui lui donne toute autorité pour donner son avis sur un des rivalités les plus excitantes de l’histoire du football : celle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Messi et Cristiano ont concouru pendant une grande partie de leur carrière pour le titre de meilleur footballeur du monde et, bien que le talent des deux joueurs soit indéniable, Carletto en a choisi un en particulier, car il le considère comme un professionnel très complet.

«C’est difficile à dire, mais parce que j’ai dirigé Ronaldo pendant quelques années, je dis Ronaldo», a avoué Carlo Ancelotti lors d’une interview qu’il a accordée au média Sky Sports Football mi-2021.

Ancelotti a avoué qu’entre lui et le joueur de Manchester United, il existe une excellente relation et, bien qu’il reconnaisse le grand talent de Messi, il considère qu’un joueur de football doit avoir d’autres caractéristiques physiques et mentales pour être le meilleur au monde.

Combien de titres possède Carlo Ancelotti ?

«J’ai des souvenirs fantastiques de lui parce que c’est vrai qu’il a marqué beaucoup de buts avec moi, mais c’est aussi vrai qu’il a toujours été très sérieux et professionnel. C’est ce que j’apprécie le plus».

Bien que l’opinion de Carlo Ancelotti ait été quelque peu controversée et partisane, la vérité est qu’il peut parler du sujet en toute propriété, puisque, au cours de sa carrière dans les ligues d’Angleterre, d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie et de France, il a remporté un total de 22 titres, parmi lesquels trois champions et deux championnats du monde des clubs se distinguent.