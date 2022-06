Alors que Manchester City lui offre 12 millions par an, la blague de Barcelone à Gavi inquiète

La bonne saison de Gavi à ses débuts avec le FC Barcelone à seulement 17 ans, ajoutée à ses belles performances avec l’équipe espagnole, n’est pas passée inaperçue auprès du club de football de Manchester City, qui a déjà communiqué avec lui pour tenter de forcer son départ de l’équipe Blaugrana.

Le renouvellement du milieu de terrain espagnol est toujours en suspens, lui et la direction ne sont pas parvenus à un accord et à ce moment son départ du club ne semble pas étrange.

Conscients de cet enjeu, depuis la boîte anglaise ils l’auraient approché, lui proposant un contrat de millionnaire de 12 millions d’euros qui doublerait le chiffre que le FC Barcelone avait mis sur la table.

L’institution commandée par Joan Laporta vit un très mauvais moment au niveau de son économie et comme prévu, elle n’a pas pu égaler le chiffre du contrat proposé par l’équipe de Premier League. Cependant, il n’a offert que 6 millions d’euros au milieu de terrain, l’obligeant à repenser et non à renouveler.

Bien qu’elle soit connue, l’offre du FC Barcelone à Gavi semble être une parodie, et jusqu’à présent, ce serait le seul obstacle qui ne permet pas à l’institution de clore le renouvellement tant attendu de l’un des joueurs les plus importants du modèle, considéré comme le la plus belle promesse du club.

La relation pourrait prendre fin et bien que cela semble très difficile, la réalité est que ce n’est peut-être pas si difficile.

Gavi aime beaucoup l’institution et son intention serait de rester, cependant, il est également conscient qu’il doit s’améliorer dans sa carrière et nécessite donc un meilleur contrat, ce que le FC Barcelone est actuellement très difficile à remplir.