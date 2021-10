Alicia Aylies : découvrez l’incroyable histoire de la petite amie de Kylian Mbappe

L’épouse de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo et l’épouse de Luis Suarez, Sofia Babil ne sont pas seulement les meilleures amies, elles sont partenaires d’affaires.

Les épouses et les petites amies des footballeurs sont de plus en plus reconnues et utilisent la popularité de leurs partenaires pour promouvoir leurs entreprises. Lionel Messi et Luis Suarez sont les meilleurs amis et probablement leurs familles sont proches.

Les épouses des deux superstars Antonella Roccuzzo et Sofia Babil sont les meilleures amies, non seulement les meilleures amies, mais aussi des partenaires commerciaux ponctuels.

Sofia et Antonella ont aidé la marque argentine Ricky Sarkany à ouvrir son premier magasin en Europe en 2017, mais malheureusement, le magasin situé à Barcelone a fermé ses portes en 2019 après d’énormes pertes.

Sarkany a déclaré qu’il était «profondément reconnaissant» pour le travail accompli par les deux femmes et qu’il était «beau et inoubliable» mais que les choses devaient se calmer. «À ce stade, ils (Roccuzzo et Balbi) doivent se consacrer à leurs plus jeunes enfants.» a-t-il déclaré au média argentin Infobae.

Antonella et Sofia sont des amours d’enfance et de longue date de Lionel Messi et Luis Suarez, et ont tous deux maintenu la relation même lorsqu’ils étaient éloignés l’un de l’autre et aujourd’hui, ils sont mariés et heureux l’un avec l’autre et ont tous deux trois enfants.