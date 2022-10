Algérie : un journaliste condamné, mais libéré après avoir purgé sa peine

Le système judiciaire britannique fait preuve d’un racisme «institutionnel» qui se traduit aussi bien dans les décisions rendues que dans l’absence de diversité au sein des professions de justice, selon un rapport.

«Alors que le système judiciaire a un pouvoir énorme sur les individus, son fonctionnement est largement sous-examiné et en particulier, les biais racistes restent très peu étudiés», regrette ce rapport, réalisé par l’Université de Manchester et rendu public mardi 18 octobre au soir.

Loin de la neutralité

Il s’appuie notamment sur un sondage réalisé auprès de 373 professionnels de justice, selon lequel plus de la moitié (56%) des répondants dits avoir été témoin d’un juge agissant avec un préjugé raciste envers un accusé. 52% disent avoir constaté au moins une fois une telle discrimination dans les décisions prises par un juge.

Les personnes noires – en particulier les jeunes hommes noirs – ou asiatiques sont particulièrement victimes de ces préjugés.

Les auteurs du rapport regrettent également que les juges soient insuffisamment sensibilisés et formés à ces enjeux, puisque 49% des répondants, parmi ceux étant juges, disent avoir reçu une telle formation.

«Les juges sont traditionnellement vus – et se voient souvent eux-mêmes – comme des arbitres neutres, mais c’est très loin d’être le cas dans la réalité», estime le professeur Eithne Quinn, qui a coordonné le rapport, cité dans un communiqué.

Surtout, le rapport pointe le fait que la stratégie pour l’inclusion et la diversité dans le système judiciaire actuel ne fait aucune référence à ces biais racistes, un véritable «déni» de réalité. Au-delà de ce racisme envers les citoyens faisant face à la justice, le rapport note que la profession de juge manque de diversité.

«Ne doit plus être ignoré»

Selon les statistiques officielles, les chances pour un candidat asiatique ou noir d’être nommé sont respectivement 37% et 75% inférieures à celles d’un candidat blanc.

Si les données sont croisées avec le genre, les femmes candidates issues d’une minorité ethnique ont encore moins de chance d’être nommées.

Selon les chiffres officiels, en 2020, 4% des juges des plus hautes cours, 8% des juges des cours traitant les affaires les plus importantes et 12% des juges des tribunaux gérant les affaires courantes étaient issus de minorités ethniques.

«Notre système judiciaire, en tant qu’institution, est aussi raciste que nos forces de police, que notre système d’éducation ou notre système de santé, et c’est quelque chose qui ne doit plus être ignoré», a réagi l’avocat Leslie Thomas, auteur d’un précédent rapport sur le sujet, cité dans le communiqué. La police de Londres a notamment été ébranlée par une série de scandales en lien avec les comportements racistes et sexistes de ses agents.

